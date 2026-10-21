MP Weather: गैरतगंज में 29 मिमी बारिश, इंदौर-उज्जैन समेत 21 जिलों में फुहारें पड़ने के आसार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का दौर जारी है। स्थानीय मौसमी प्रणालियों के असर से प्रदेश के कई हिस्सों में रुक-रुककर बौछारें पड़ रही हैं। मंगलवार को यानी दशहरे के दिन भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर और सागर संभाग के कुछ जिलों में बारिश दर्ज की गई, जबकि अन्य संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। मौसम विभाग ने बुधवार को भी भोपाल सहित पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। साथ ही वज्रपात और झंझावात को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

गैरतगंज में सबसे ज्यादा बरसा पानी मौसम विभाग के अनुसार बुधवार सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटों के दौरान गैरतगंज में सर्वाधिक 29 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा खंडवा में 24 मिमी और उदयनगर में 20 मिमी पानी गिरा। भीकनगांव में 16 मिमी, हरदा में 8.9 मिमी, बड़नगर में 7 मिमी और आगर में 5 मिमी बारिश हुई।