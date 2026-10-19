MP Weather: गुना में साढ़े चार इंच बारिश, भोपाल समेत 23 जिलों में गरज-चमक के साथ पड़ सकती हैं बौछारें

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बादलों का डेरा है, जबकि राजधानी भोपाल में हल्की धुंध के बीच सूरज और बादलों की आंख-मिचौली जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में दो अलग-अलग मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं, जिनके प्रभाव से कई जिलों में बादलों का डेरा है और कहीं-कहीं हल्की फुहारें भी पड़ रही हैं। सोमवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर-चंबल अंचल सहित 23 जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

गुना में 115.6 मिमी बारिश, कई जिलों में पड़ी फुहारें मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सात संभागों— भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और जबलपुर— के जिलों में कहीं-कहीं बारिश दर्ज की गई। अन्य संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा।

सोमवार सुबह 8:30 बजे तक दर्ज आंकड़ों के अनुसार, गुना में सर्वाधिक 115.6 मिलीमीटर बारिश हुई। यह साढ़े चार इंच से भी अधिक है। इसके अलावा राजगढ़ जिले के सुसनेर में 27 मिमी, भानपुरा में 20 मिमी, नलखेड़ा, कयामपुर और बदरवास में 19-19 मिमी, सुवासरा में 18.2 मिमी, आगर में 17 मिमी और खंडवा में 11 मिमी बारिश दर्ज की गई।