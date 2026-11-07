MP Weather: उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने बढ़ाई सिहरन, इंदौर लगातार दूसरे दिन प्रदेश में सबसे ठंडा; अगले चार दिन और गिरेगा पारा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश में ठंडक का असर बढ़ रहा है। दिन और रात, दोनों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि, आसमान साफ रहने से दिन में तेज धूप निकल रही है, लेकिन सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास बढ़ने लगा है।

शुक्रवार को प्रदेश में दिन के तापमान में सबसे अधिक गिरावट छतरपुर जिले के नौगांव में दर्ज की गई। यहां अधिकतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस गिरकर 30 डिग्री पर पहुंच गया। बैतूल में दिन का तापमान 28.9 डिग्री और नरसिंहपुर में 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

इंदौर में लगातार दूसरी रात सबसे ज्यादा ठंड रात के तापमान में भी गिरावट का सिलसिला जारी है। इंदौर लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। यहां बीती रात न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम है। इससे एक रात पहले भी इंदौर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।