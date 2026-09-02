MP Weather: बंगाल की खाड़ी में बना स्ट्रांग सिस्टम, सीधी-पन्ना समेत 23 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में मानसून का जोर बरकरार है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अगले 48 घंटों में उत्तर ओडिशा और झारखंड होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही दक्षिण गुजरात से मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी ट्रफ लाइन भी मौसम को प्रभावित कर रही है। दोनों सिस्टम के असर से बुधवार को प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भारी से अति भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है।

7 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने बुधवार को सीधी, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, सिवनी, मंडला और पन्ना में अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इन सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम के तेवर देखते हुए इन इलाकों में तेज बारिश के साथ स्थानीय स्तर पर जलभराव और जनजीवन प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है।

16 जिलों में येलो अलर्ट पूर्वी और आसपास के इलाकों में बारिश का दायरा व्यापक रहने के आसार हैं। विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, दमोह, सागर और छतरपुर में गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।