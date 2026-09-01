MP Weather: पूर्वी हिस्से में मानसून का जोर बरकरार; सतना-उमरिया समेत 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी; 3 में ऑरेंज अलर्ट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के खासकर पूर्वी हिस्से में मानसून का जोर बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक रीवा और शहडोल संभाग के अधिकांश जिलों में बारिश दर्ज की गई, जबकि सागर संभाग में कई स्थानों और इंदौर, ग्वालियर, चंबल व जबलपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी पानी गिरा। आने वाले 24 घंटे में पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां और बढ़ने की संभावना है।

इन इलाकों में खूब बरसा पानी मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रीवा जिले में 71 मिमी दर्ज की गई। इसके अलावा मैहर में 52.2, सतना में 48.3, अमरपाटन में 43, मऊगंज में 34 और सिंगरौली में 33 मिमी वर्षा हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहा।

सतना, उमरिया और बालाघाट में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में सतना, उमरिया और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं-कहीं 115.6 से 204.4 मिमी तक बारिश हो सकती है। इसके साथ ही गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है।

इन 14 जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी इसके अलावा सिंगरौली, सीधी, रीवा, अनूपपुर, शहडोल, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, पन्ना, छतरपुर, मैहर और टीकमगढ़ में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। इन क्षेत्रों में 64.5 से 115.5 मिमी तक बारिश हो सकती है। गरज-चमक और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना भी जताई गई है।

इसके अलावा भोपाल, सीहोर, राजगढ़, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना और श्योपुर में भी कहीं-कहीं बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।