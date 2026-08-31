MP Weather Alert: पूर्वी इलाकों में वेदर सिस्टम एक्टिव; रीवा-डिंडौरी समेत 11 जिलों में भारी बारिश के आसार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता बरकरार है। वर्तमान में नमी के चलते आसमान पर बादल छाए हुए हैं और उत्तरी हवाएं चल रही हैं। वहीं, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा की ओर बढ़ रहा है, इसके प्रभाव से अगले एक-दो दिनों में वर्षा की गतिविधियों में तेजी आएगी।

यहां बरसा पानी मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे तक रीवा में 38.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, वहीं सतना में 24.9 मिमी पानी गिरा। मंडला में 16 मिमी वर्षा हुई। भोपाल में रविवार को दिन भर बादल छाए रहे। बादलों और नमी की वजह से सीधी और सतना में दिन का पारा चार डिग्री से अधिक गिर गया, जबकि सागर, रीवा, रायसेन, छतरपुर जिले के नौगांव, मंडला और गुना में तापमान में तीन डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई।