MP में चक्रवाती तूफान के असर से फिर छाएंगे बादल, 29 को रीवा-शहडोल समेत 12 जिलों में भारी बारिश के आसार; जानें अन्य जिलों का हाल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। दिन में तेज धूप और गर्मी के बीच अब बारिश का नया दौर शुरू होने के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार, 27 अक्टूबर से प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में मौसम बदल सकता है। इसके बाद 28 से 30 अक्टूबर के बीच मध्य और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। 29 अक्टूबर को प्रदेश के 12 जिलों में भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, अगले चार दिनों में तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

रविवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। सोमवार को भी कई शहरों में धूप निकलने से दिन के तापमान में गर्मी महसूस हुई। हालांकि, रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेशवासियों को दिन में गर्मी और रात में ठंडक के साथ बारिश का मिला-जुला असर देखने को मिल सकता है।

बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम मौसम विज्ञानी प्रमेंद्र कुमार के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके गहरे अवदाब में तब्दील होने और 27 अक्टूबर को भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा उत्तरी राजस्थान में चक्रवातीय परिसंचरण और उत्तरी हरियाणा के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है।