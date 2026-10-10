MP Weather: दिन में गर्मी, रात में गुलाबी ठंड; 15 अक्टूबर के बाद बदलेगा मौसम, इन जिलों में हल्की वर्षा के आसार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज नरम-गरम बना हुआ है। दोपहर में जहां तेज धूप और उमस पसीने छुड़ा रही है, वहीं सूरज ढलते ही मौसम में हल्की ठंडक घुलने लगी है। देर रात और सुबह के समय गुलाबी ठंड की दस्तक से घरों में एसी-कूलर बंद होने लगे हैं और पंखों की रफ्तार भी धीमी हो गई है।

सबसे ज्यादा तपा ग्वालियर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। ग्वालियर में अधिकतम तापमान सबसे अधिक 37.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा छतरपुर जिले के खजुराहो और राजगढ़ में 36.8 डिग्री सेल्सियस, धार में 36.7 डिग्री सेल्सियस, उज्जैन में 36.5 डिग्री सेल्सियस, नर्मदापुरम व खरगोन में 36.4 डिग्री सेल्सियस, इंदौर में 35.9 डिग्री सेल्सियस और भोपाल में 35.4 डिग्री सेल्सियस पारा रहा।