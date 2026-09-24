MP TET 2026: डेढ़ लाख शिक्षकों की पात्रता परीक्षा का सिलेबस जारी, 5 अक्टूबर तक करें आवेदन; जानें किस स्तर के पूछे जाएंगे सवाल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के करीब डेढ़ लाख सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षा का सिलेबस लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने जारी कर दिया है। परीक्षा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए अलग-अलग कठिनाई स्तर निर्धारित किए गए हैं।

प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्नपत्र हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्तर का होगा, जबकि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में स्नातक स्तर की कठिनाई के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा दिसंबर के मध्य में आयोजित होने की संभावना है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर तय की गई है। अब तक करीब 25 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं।

हालांकि, परीक्षा के सिलेबस में कंप्यूटर आधारित कोडिंग-डिकोडिंग, समसामयिक घटनाक्रम और माध्यमिक स्तर पर स्नातक स्तर के प्रश्न शामिल किए जाने को लेकर शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताई है। माध्यमिक शिक्षकों की परीक्षा में स्नातक स्तर के पूछे जाएंगे प्रश्न माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्नपत्र 150 अंकों का होगा। भाग-अ 30 अंकों का रहेगा, जिसमें तीनों भाषाओं में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक योग्यता और शिक्षाशास्त्र से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षाशास्त्र की विषयवस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष रहेगा।

भाग-ब 120 अंकों का विषय आधारित प्रश्नपत्र होगा। अभ्यर्थी अपनी स्नातक उपाधि के मुख्य विषय में ही परीक्षा दे सकेंगे। प्रश्न मप्र की कक्षा नौवीं और दसवीं के प्रचलित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, लेकिन उनका कठिनाई स्तर स्नातक स्तर का रखा जाएगा।

भारतीय इतिहास, भूगोल, संविधान और कोडिंग-डिकोडिंग शामिल सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रम में भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, अधिकार, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। सामान्य विज्ञान, भारतीय संस्कृति, अंतरराष्ट्रीय खेलकूद और मध्यप्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे।

वहीं तार्किक एवं आंकिक योग्यता में विश्लेषणात्मक क्षमता, रीजनिंग, संबंध एवं पदानुक्रम, एनालाजी, दावा, कोडिंग-डिकोडिंग, आंकड़ों की व्याख्या, दिशा ज्ञान और अंकगणित जैसे विषय शामिल किए गए हैं। MCQ और आरक्षित वर्ग के लिए 50% अर्हता अंक अनिवार्य प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों के प्रश्नपत्र 150-150 अंकों के होंगे। परीक्षा की अवधि ढाई घंटे रहेगी। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। प्रत्येक सवाल में चार विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से एक सही होगा। परीक्षा के दोनों भाग सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होंगे।

एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता के लिए 50 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। वहीं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। आवेदन संख्या के आधार पर जिला या ब्लाक स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। प्रश्नपत्र तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है।