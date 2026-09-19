MP में वर्षा का दौर जारी, लटेरी में 4 इंच से ज्यादा पानी गिरा; आज मंडला-बालाघाट समेत इन जिलों में बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई की आहट के बीच बारिश का दौर अभी जारी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। विदिशा के लटेरी में सबसे ज्यादा 106.2 मिमी यानी चार इंच से अधिक पानी बरसा, जबकि गुना के कुंभराज में 97 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का पूर्वानुमान जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार सुबह साढ़े आठ बजे तक भोपाल, नर्मदापुरम और उज्जैन संभाग के अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई। ग्वालियर संभाग में अनेक स्थानों, जबकि इंदौर, रीवा, जबलपुर, शहडोल और सागर संभाग में कुछ स्थानों पर पानी गिरा। चंबल संभाग में भी कहीं-कहीं वर्षा दर्ज की गई।

लटेरी में चार इंच से ज्यादा बारिश मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बीते 24 घंटों में विदिशा के लटेरी में 106.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा गुना के कुंभराज में 97 मिमी, आगर में 65, गुना में 50, नीमच में 39, मंदसौर में 38, अमरकंटक में 32, छिंदवाड़ा में 27, हरदा में 22.8, आलीराजपुर में 22.2, पचमढ़ी में 22 और उमरिया में 20.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

आज इन जिलों में ज्यादा बारिश के आसार मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में सीहोर, देवास, अशोकनगर, डिंडोरी, सिवनी, मंडला और बालाघाट में अनेक स्थानों पर बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, इंदौर, शाजापुर, गुना, शिवपुरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में भी कुछ स्थानों पर बौछारें पड़ सकती हैं। इसके अलावा बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, उज्जैन, आगर-मालवा, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, कटनी, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर समेत कई जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।

40 किमी की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं बारिश के साथ कई जिलों में मौसम खराब होने की चेतावनी भी जारी की गई है। गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। यह स्थिति भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा समेत पश्चिमी और मध्य मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ विंध्य, बुंदेलखंड, महाकौशल और ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के जिलों में भी बन सकती है।

हालांकि बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम मौसम का रुख बदल सकता है। उत्तर अंडमान सागर और आसपास के क्षेत्र में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके प्रभाव से 19 सितंबर की शाम के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो 21 सितंबर तक डिप्रेशन और 22 सितंबर को डीप डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके बाद यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए 23 सितंबर की सुबह दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्र प्रदेश तट के आसपास पहुंच सकता है।