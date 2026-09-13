MP Police में बड़ा फेरबदल: 10 IPS समेत 137 अफसरों के तबादले; देखें किसे-कहां मिली पोस्टिंग
मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें 10 IPS और 127 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों सहित ...और पढ़ें
HighLights
मध्य प्रदेश पुलिस में 137 अधिकारियों का प्रशासनिक फेरबदल।
इस सूची में 10 IPS और 127 राज्य पुलिस सेवा अधिकारी।
2023 और 2024 बैच के IPS अधिकारियों को नई पोस्टिंग।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में रविवार को पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। राज्य शासन ने 10 IPS और 127 राज्य पुलिस सेवा (SPS) अधिकारियों समेत कुल 137 पुलिस अफसरों के तबादले किए हैं। इनमें सहायक पुलिस आयुक्त (ACP), नगर पुलिस अधीक्षक (CSP), एसडीओपी, उप पुलिस अधीक्षक और सहायक सेनानी स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
तबादला सूची में 2023 बैच के पांच और 2024 बैच के पांच IPS अधिकारी शामिल हैं। नई पदस्थापना के साथ कई शहरों और जिलों में पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं।
2023 बैच के इन IPS अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी
2023 बैच के IPS अधिकारियों में मनीष भारद्वाज को डीएसपी साइबर से एसीपी इंदौर, आलोक कुमार वर्मा को सहायक पुलिस अधीक्षक देवास से CSP रीवा और वैभव प्रिया को सहायक पुलिस अधीक्षक रतलाम से एसडीओपी नेपानगर पदस्थ किया गया है।
इसी तरह शुभम सिंह ठाकुर को सहायक पुलिस अधीक्षक जबलपुर से एसडीओपी गाडरवारा और मनोज कुमार को सहायक पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से एसीपी भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है।
2024 बैच के इन आईपीएस के तबादले
2024 बैच के IPS अधिकारियों में लेखराज मीना को सहायक पुलिस अधीक्षक छतरपुर से एसडीओपी सैलाना, काजल सिंह को सहायक पुलिस अधीक्षक उज्जैन से एसडीओपी खुरई (सागर) पदस्थ किया गया है।
वहीं राजीव अग्रवाल को सहायक पुलिस अधीक्षक रीवा से एसडीओपी कुक्षी (धार), दीपांशु को सहायक पुलिस अधीक्षक सागर से एसडीओपी मनावर (धार) और अमित कुमार को सहायक पुलिस अधीक्षक खंडवा से एसडीओपी सिंगरौली भेजा गया है।
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127 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के भी तबादले
IPS अधिकारियों के साथ राज्य पुलिस सेवा के 127 अधिकारियों की पदस्थापना में भी बदलाव किया गया है। इनमें पुलिस मुख्यालय, जिलों और नगरीय पुलिस इकाइयों में विभिन्न पदों पर तैनात अधिकारी शामिल हैं। इसी क्रम में रजनीश काश्यप को सहायक पुलिस आयुक्त मिसरोद से स्थानांतरित कर उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय पदस्थ किया गया है।