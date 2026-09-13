MP Police में बड़ा फेरबदल: 10 IPS समेत 137 अफसरों के तबादले; देखें किसे-कहां मिली पोस्टिंग

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में रविवार को पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। राज्य शासन ने 10 IPS और 127 राज्य पुलिस सेवा (SPS) अधिकारियों समेत कुल 137 पुलिस अफसरों के तबादले किए हैं। इनमें सहायक पुलिस आयुक्त (ACP), नगर पुलिस अधीक्षक (CSP), एसडीओपी, उप पुलिस अधीक्षक और सहायक सेनानी स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

तबादला सूची में 2023 बैच के पांच और 2024 बैच के पांच IPS अधिकारी शामिल हैं। नई पदस्थापना के साथ कई शहरों और जिलों में पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। 2023 बैच के इन IPS अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी 2023 बैच के IPS अधिकारियों में मनीष भारद्वाज को डीएसपी साइबर से एसीपी इंदौर, आलोक कुमार वर्मा को सहायक पुलिस अधीक्षक देवास से CSP रीवा और वैभव प्रिया को सहायक पुलिस अधीक्षक रतलाम से एसडीओपी नेपानगर पदस्थ किया गया है।