MP पुलिस में 45 हजार जवानों की कमी, एक लाख लोगों पर सिर्फ 122 पुलिसकर्मी; केंद्र ने रिक्त पद भरने को कहा

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में बढ़ती आबादी के अनुपात में पुलिस बल की कमी कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। प्रदेश में मौजूदा आबादी के हिसाब से करीब 45 हजार अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की जरूरत बताई गई है। वर्तमान में हर एक लाख लोगों पर औसतन 121.76 पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं, जबकि स्वीकृत संख्या 143 है। वहीं, देश में प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों की स्वीकृत संख्या 197 बताई गई है।

पुलिस बल की कमी का असर अपराधों की रोकथाम, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक मामलों की विवेचना पर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने भोपाल दौरे के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में रिक्त पदों को भरने पर जोर दिया। यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान हुई थी।

तीन साल में 22,500 आरक्षकों की भर्ती का लक्ष्य मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही अगले तीन वर्षों में आरक्षकों के 22,500 पदों पर भर्ती करने की घोषणा कर चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में 9,662 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, प्रस्तावित भर्तियों के बावजूद पुलिस बल की जरूरत पूरी करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने होंगे।

इसके लिए एक ओर मौजूदा रिक्त पदों को भरना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर आबादी में वृद्धि और पुलिस व्यवस्था की जरूरतों को देखते हुए नए पद भी सृजित करने पड़ सकते हैं। करीब 45 हजार अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की आवश्यकता का आकलन इसी आबादी-आधारित अंतर को ध्यान में रखकर किया गया है।

स्वीकृत पदों और तैनात पुलिसकर्मियों में बड़ा अंतर पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों की उपलब्धता के मामले में स्थिति कई राज्यों से बेहतर है, लेकिन स्वीकृत पदों की तुलना में वास्तविक संख्या कम है। यही अंतर पुलिस व्यवस्था पर दबाव बढ़ाता है।

ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR&D) की रिपोर्ट पर आधारित केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 को देश में प्रति एक लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों की स्वीकृत संख्या 197 थी, जबकि वास्तविक उपलब्धता 152.80 थी। यानी राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकृत बल और वास्तव में उपलब्ध पुलिसकर्मियों के बीच अंतर बना हुआ है।

2011 में 18 हजार पदों की कमी, अब 45 हजार वर्ष 2011 की जनगणना के समय मध्य प्रदेश की आबादी करीब 7.60 करोड़ थी। उस समय पुलिस विभाग में लगभग 18 हजार पदों की कमी बताई गई थी। इसके बाद आबादी बढ़ने के साथ पुलिसकर्मियों की आवश्यकता भी बढ़ती गई।

अब प्रदेश की वर्तमान आबादी के अनुपात में करीब 45 हजार अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की जरूरत का आकलन किया गया है। ऐसे में पुलिस बल की कमी दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज करने के साथ नए पदों के सृजन पर भी ध्यान देना होगा।