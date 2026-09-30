MP के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल: 5 IPS और 3 SPS अफसरों के तबादले; खंडवा-जबलपुर-उज्जैन-ग्वालियर में नए ASP

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन को और चुस्त-दुरुस्त करने के लिए गृह विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। IPS और राज्य पुलिस सेवा के कुल आठ वरिष्ठ अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। बुधवार को जारी आदेश के मुताबिक सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

तबादला सूची में 2023 बैच के पांच IPS अधिकारियों को जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगरीय पुलिस में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राज्य पुलिस सेवा के तीन अधिकारियों के भी प्रभार बदले गए हैं। इनमें दो अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय भोपाल में नई जिम्मेदारी मिली है।