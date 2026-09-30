MP के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल: 5 IPS और 3 SPS अफसरों के तबादले; खंडवा-जबलपुर-उज्जैन-ग्वालियर में नए ASP
मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन को और चुस्त-दुरुस्त करने के लिए गृह विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसमें ...और पढ़ें
HighLights
गृह विभाग ने पुलिस प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए फेरबदल किया।
पांच IPS अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी मिली।
राज्य पुलिस सेवा के तीन अधिकारियों के भी प्रभार बदले गए।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन को और चुस्त-दुरुस्त करने के लिए गृह विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। IPS और राज्य पुलिस सेवा के कुल आठ वरिष्ठ अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। बुधवार को जारी आदेश के मुताबिक सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
तबादला सूची में 2023 बैच के पांच IPS अधिकारियों को जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगरीय पुलिस में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राज्य पुलिस सेवा के तीन अधिकारियों के भी प्रभार बदले गए हैं। इनमें दो अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय भोपाल में नई जिम्मेदारी मिली है।
पांच IPS अफसरों की नई पोस्टिंग
आदेश के अनुसार आदित्य सिंघारिया (IPS 2023), एसडीओपी सिहोरा, जबलपुर से स्थानांतरित होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला खंडवा की जिम्मेदारी संभालेंगे।
मनस्वी शर्मा (IPS 2023), एसडीओपी त्योंथर, रीवा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन पदस्थ किया गया है।
इसी तरह मनीष भारद्वाज (IPS 2023), सहायक पुलिस आयुक्त (कोतवाली), नगरीय पुलिस इंदौर से अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला जबलपुर होंगे।
विक्रम अहिरवार (IPS 2023), सीएसपी नागदा, उज्जैन को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जोन-3, नगरीय पुलिस भोपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
वहीं जेण्डेन लिंगजर्पा (IPS 2023), एसडीओपी महिदपुर, उज्जैन से स्थानांतरित होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर के पद पर पदस्थ किए गए हैं।
यह भी पढ़ें- MP में अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण, 58 लाख छात्रों को मिलेंगे 600 रुपये; यहां पढ़ें मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले
राज्य पुलिस सेवा के तीन अफसरों का भी तबादला
राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों में घनश्याम मालवीय (1998 बैच), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाजापुर को सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय भोपाल बनाया गया है।
महेंद्र तारणेकर (2001 बैच), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा से स्थानांतरित होकर अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला शाजापुर की जिम्मेदारी संभालेंगे।
इसके अलावा शालिनी दीक्षित (2002 बैच), अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जोन-3), नगरीय पुलिस भोपाल को सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय भोपाल पदस्थ किया गया है।