MP के पिपरिया स्टेशन पर दर्दनाक घटना: रेलवे ट्रैक पर पटवारी, पार्किंग में खड़ी कार में मिले दोनों बच्चों के शव

डिजिटल डेस्क, नर्मदापुरम। प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में रविवार को एक पटवारी और उनके दो बच्चों की मौत का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई। पटवारी अजय धाकड़ का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, जबकि उनके दोनों बच्चों समर्थ और शिवा के शव रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी कार के अंदर बरामद हुए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल तीनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।



प्रारंभिक तौर पर आशंक जताई जा रही है कि बच्चों की हत्या करने के बाद पटवारी ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। हालांकि, अभी तक इस आशंका की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने और आवश्यक साक्ष्य सामने आने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।

बच्चों को लेकर घर से निकले थे पटवारी अजय धाकड़ रायसेन जिले के बरेली के निवासी थे और उदयपुरा में पटवारी के पद पर पदस्थ थे। जानकारी के अनुसार, रविवार को वह अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर बरेली से निकले थे। काफी समय तक उनसे संपर्क नहीं होने और कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी।

इसी दौरान देर शाम परिजनों को सूचना मिली कि पिपरिया रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर अजय धाकड़ का शव मिला है। इसके बाद स्टेशन परिसर में खड़ी उनकी कार की जानकारी सामने आई। कार की जांच करने पर उसके अंदर दोनों बच्चों के शव मिले।