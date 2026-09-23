MP में 27% OBC आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाया, राहुल गांधी ने CM मोहन यादव को लिखा पत्र; बोले- 2022 से नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवा

राज्य ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का प्रावधान तत्कालीन कांग्रेस सरकार में लागू होने के बाद मामला न्यायालय में है। 13 प्रतिशत पद अभी भी रोककर रखे गए हैं। यह मामला इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने आया था। अब राहुल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर छात्र व युवाओं की आवाज सुनने व 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की है।

'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में उठा था मुद्दा उन्होंने पत्र में कहा कि इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के अनेक छात्रों ने शिक्षा, रोजगार और अपने भविष्य से जुड़े कई गंभीर मुद्दे उठाए। इनमें ओबीसी आरक्षण के तहत रुकी नियुक्तियों का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया। उन्होंने बताया कि लंबे समय से रुकी हुई नियुक्तियों के कारण वे लगातार अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।