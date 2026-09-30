MP Weather: मानसून की विदाई जल्द, आज 13 जिलों में हल्की बारिश के आसार; धूप खिलने से उछलने लगा पारा
मध्य प्रदेश में मानसून अब कमजोर पड़ चुका है और जल्द ही इसकी विदाई हो सकती है। अगले 24 घंटों ...और पढ़ें
HighLights
मध्य प्रदेश से मानसून की जल्द विदाई की संभावना।
अगले 24 घंटे में 13 जिलों में हल्की बारिश के आसार।
तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभव।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में मानसून अब कमजोर पड़ चुका है और जल्द ही इसकी विदाई हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों में प्रदेश रीवा, जबलपुर और शहडोल संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में भी पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि प्रदेश में किसी तरह की मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है।
इन जिलों में हल्की वर्षा के आसार
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, सिवनी, मंडला, बालाघाट और मैहर में कहीं-कहीं बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान जताया है।
इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल
मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा इस समय गुरदासपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, धौलपुर, उदयपुर, डीसा और नलिया से गुजर रही है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों के साथ गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनने की संभावना है।
इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से मानसून की पूरी तरह वापसी तथा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से भी इसके आगे बढ़ने की संभावना है।
अब तक सामान्य से 4 प्रतिशत कम बारिश
मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस मानसून सीजन में 1 जून से 30 सितंबर तक मध्य प्रदेश में बारिश दीर्घावधि औसत से 4 प्रतिशत कम रही है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य से 4 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज हुई है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का आंकड़ा सामान्य से 12 प्रतिशत कम रहा है।
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अगले दो दिन बढ़ेगा तापमान
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले दो दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। मानसून की विदाई के साथ प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान बढ़ने और मौसम के अधिक शुष्क होने का असर देखने को मिल सकता है।