MP Weather: मानसून की विदाई के संकेत, बारिश पर लगा ब्रेक; आज इन जिलों में हल्की बौछारें पड़ने के आसार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून अब विदाई की दहलीज पर पहुंच गया है। प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां कमजोर पड़ने के साथ बारिश पर ब्रेक लग गया है। राजधानी भोपाल समेत ज्यादातर इलाकों में सोमवार को दिनभर तेज धूप रही, जबकि मंगलवार सुबह भी आसमान साफ रहा। धूप निकलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी और हल्की गर्माहट महसूस होने लगी है। वहीं, रात के तापमान में अब धीरे-धीरे गिरावट का दौर शुरू हो गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर, शहडोल और सागर संभागों के कुछ जिलों में हल्की वर्षा हुई। प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। पिछोर में सबसे ज्यादा 32 मिमी वर्षा पिछले 24 घंटों के दौरान मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक शिवपुरी जिले के पिछोर में सबसे ज्यादा 32 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा टीकमगढ़ में 18 मिमी और श्योपुर में 9 मिमी पानी गिरा।

कोई प्रभावी मौसम सिस्टम सक्रिय नहीं मौसम विज्ञानी एसएस साहू के मुताबिक, फिलहाल मध्य प्रदेश के ऊपर कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। यही वजह है कि प्रदेश में बारिश की गतिविधियां थम गई हैं। हालांकि, वातावरण में नमी मौजूद होने के कारण कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं।

जम्मू-कश्मीर के पास पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके प्रभाव से आने वाली नमी के कारण मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मानसून वापसी की रेखा MP के करीब मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा फिलहाल गुरदासपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, धौलपुर और उदयपुर से होकर गुजर रही है। यह रेखा मध्य प्रदेश की सीमा के काफी करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर जल्द शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं।