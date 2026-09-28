MP में अब तक 96% वर्षा, पूर्वी हिस्से में जमकर बरसे मेघ; जानिए आगे कैसा रहेगा मौसम

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के बीच बारिश की गतिविधियों में कमी आने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार दिनों तक प्रदेश के किसी भी जिले में भारी या अति भारी बारिश होने का अनुमान नहीं है। हालांकि, सोमवार को प्रदेश के सभी जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है।

वहीं, अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। ऐसे में प्रदेश में बारिश का दौर कमजोर पड़ने के साथ गर्मी का असर बढ़ सकता है। पूर्वी MP में औसत से ज्यादा बारिश, पश्चिमी हिस्सा अपेक्षाकृत सूखा मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस मानसून सीजन में 1 जून से 28 सितंबर तक मध्य प्रदेश में दीर्घावधि औसत के मुकाबले 4 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। बारिश के आंकड़ों में पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के बीच अंतर देखने को मिला है। जहां पूर्वी हिस्से में मेघ ज्यादा मेहरबान रहे, वहीं पश्चिमी मप्र में कम बारिश देखने को मिली है।

पूर्वी मध्य प्रदेश: दीर्घावधि औसत से 4 प्रतिशत अधिक बारिश। पश्चिमी मध्य प्रदेश: दीर्घावधि औसत से 11 प्रतिशत कम बारिश। पूरा मध्य प्रदेश: औसत से 4 प्रतिशत कम बारिश। ग्वालियर-जबलपुर में हल्की वर्षा, रीवा-शहडोल में तेजी से बढ़ा पारा मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं बारिश दर्ज की गई, जबकि प्रदेश के शेष संभागों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा।

इस दौरान अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। ग्वालियर और जबलपुर संभाग के जिलों में पारा 3.4 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। वहीं, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान में 5 से 6.3 डिग्री सेल्सियस तक की विशेष बढ़ोतरी हुई। अन्य संभागों में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ।