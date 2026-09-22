MP में मानसून की विदाई से पूर्व फिर बरसेगा पानी, शहडोल-नर्मदापुरम समेत 14 जिलों में बौछारें पड़ने के आसार, इन इलाकों में बिजली-आंधी का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई की घड़ी नजदीक आ रही है। इस बीच मौसम का नरम-गरम मिजाज बरकरार है। सोमवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान नर्मदापुरम, बैतूल, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज समेत 14 जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई है। वहीं प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

पिछले 24 घंटों में मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक सागर में 14.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा नरसिंहपुर में 13, मंडला में 12.4, गुना में 7.2, बैतूल में 5.8 और अशोकनगर में 5 मिमी पानी गिरा। भोपाल, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, शहडोल और सागर संभागों के कुछ स्थानों पर बारिश हुई, जबकि इंदौर, नर्मदापुरम और उज्जैन संभागों में कहीं-कहीं वर्षा दर्ज की गई। शेष संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा।

बंगाल की खाड़ी का सिस्टम बढ़ाएगा बारिश की गतिविधियां मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम-मध्य और उससे लगे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अगले 12 घंटे में और मजबूत होकर डीप डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। इसके बाद 23 सितंबर की रात से 24 सितंबर की शुरुआती घंटों के बीच उत्तर आंध्र प्रदेश-दक्षिण ओडिशा तट के बीच इसके पार करने की संभावना है।

इस सिस्टम से जुड़े परिसंचरण के प्रभाव में दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। इसके अलावा अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक बना ट्रफ भी मौसम को प्रभावित कर रहा है।

इन जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान नर्मदापुरम, बैतूल, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्णा में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक की संभावना है।

वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं।

पूरे प्रदेश में गरज-चमक और बिजली का अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक, आकाशीय बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है।