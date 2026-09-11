MP में मानसून फिर सक्रिय... दमोह में 6 इंच बारिश, सागर-बैतूल समेत 20 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई, जबकि दमोह में सबसे ज्यादा 144 मिमी, यानी करीब 6 इंच वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश, गरज-चमक और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है।

मप्र से गुजर रही द्रोणिका मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य हिस्से तथा दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश तट के पास बना कम दबाव का क्षेत्र अभी सक्रिय है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके अगले 24 घंटों में और प्रभावी होकर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही राजस्थान से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी द्रोणिका भी प्रदेश में बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर रही है।

दमोह सबसे ज्यादा भीगा माैसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटों में दमोह में सर्वाधिक 144 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा गुलाबगंज में 90 मिमी, पथरिया में 76 मिमी और सिंगरौली में 60.2 मिमी बारिश हुई।

अन्य स्थानों में अजयगढ़ में 42 मिमी, मंडला में 41 मिमी, विदिशा में 27 मिमी, जबलपुर में 19 मिमी, पचमढ़ी में 16 मिमी, नरसिंहपुर में 15 मिमी, नौगांव में 11.2 मिमी और सतना में 10.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा और शहडोल संभाग के अधिकांश जिलों में बारिश हुई। जबलपुर और सागर संभाग में अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई, जबकि भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के कुछ इलाकों में बारिश हुई। इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभाग में छिटपुट वर्षा दर्ज की गई। शेष इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा।