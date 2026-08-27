MP में 50 हजार से ज्यादा संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने 2400 ग्रेड पे पर लगाई मुहर

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश में कार्यरत 50 हजार से अधिक संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार की रिट अपील खारिज करते हुए एकलपीठ के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 1900 के बजाय 2400 ग्रेड पे के आधार पर वेतन देने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट के इस निर्णय से विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलने का रास्ता खुल गया है।

सातवें वेतनमान में घटाया गया था ग्रेड पे मामला सातवें वेतनमान में डाटा एंट्री ऑपरेटरों के ग्रेड पे में की गई कटौती से जुड़ा है। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर के अनुसार, डाटा एंट्री ऑपरेटरों को नियुक्ति के समय से ही यूडीसी (अपर डिवीजन क्लर्क) के समकक्ष वेतनमान मिलता रहा है।

उन्होंने बताया कि चौथे, पांचवें और छठे वेतनमान में भी डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 2400 ग्रेड पे दिया गया था। हालांकि, सातवें वेतनमान में इसे घटाकर 1900 कर दिया गया। इसी कटौती को लेकर कर्मचारियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।