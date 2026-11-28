डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक कैदी की जमानत याचिका से जुड़े आधिकारिक पत्रों पर कार्रवाई न करने और तथ्यों को छिपाने के आरोपों को लेकर राज्य के डीजीपी और ग्वालियर के एसएसपी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है।

अदालत ने सवाल किया कि क्या वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अपनी टिप्पणी सौंपने से पहले रिकॉर्ड की जांच की थी। साथ ही अदालत ने पुलिस के उच्च अधिकारियों पर उन लोगों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जो इन कमियों के लिए जिम्मेदार थे।

'पुलिस को कानून का कोई परवाह नहीं' जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने 26 नवंबर को पारित एक आदेश में पुलिस विभाग के कामकाज पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कैदियों के जीवन और स्वतंत्रता या कानून की कोई परवाह नहीं है।

यह मामला रामजीत उर्फ रामजीलाल और अन्य लोगों द्वारा दायर एक आपराधिक अपील से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान, अदालत ने इस मामले के संबंध में रिजर्व इंस्पेक्टर को प्राप्त 34 अनुरोधों की जांच की। इनमें से केवल तीन का जवाब दिया गया, जबकि बाकी 31 अनुरोधों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

अदालत ने उठाया सवाल अदालत ने गौर किया कि ये बातचीत रिजर्व इंस्पेक्टर के रिकॉर्ड में मौजूद थी। अदालत ने सवाल उठाया कि जब 31 अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया गया था तो डीजीपी कैलाश मकवाना यह कैसे कह सकते हैं कि पुलिस विभाग की ओर से लापरवाही का कोई आधार नहीं है?

बेंच ने यह भी गौर किया कि डीजीपी की टिप्पणियों पर न तो उनके हस्ताक्षर थे और न ही उनके साथ कोई हलफनामा संलग्न था। जब डीजीपी को नोटिस जारी करने पर विचार किया गया तो ग्वालियर के एसएसपी धर्मवीर सिंह ने अदालत को बताया कि प्रभारी डीआईजी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने रिकॉर्ड की जांच तो की थी, लेकिन उन्होंने डीजीपी को उन लंबित अनुरोधों के बारे में नहीं बताया जिनका कोई जवाब नहीं दिया गया था।

एसएसपी ने आगे बताया कि हाई कोर्ट में पेश की गई टिप्पणियों को डीजीपी ने मंजूरी दी थी। इस स्पष्टीकरण पर सवाल उठाते हुए बेंच ने कहा कि या तो डीजीपी को सही तथ्यों की जानकारी थी या फिर उन्होंने रिकॉर्ड की जांच किए बिना ही पुलिस विभाग के आचरण का समर्थन कर दिया।

अदालत ने डीजीपी की टिप्पणियों के आधार पर भी सवाल उठाए, खासकर तब जब एसएसपी ने मामले की शुरुआती जांच का आदेश दिया था और मामले को देखने के लिए एक महीने का समय मांगा था। अदालत के सामने पेश होते हुए एसएसपी ने बताया कि उन्होंने रिजर्व इंस्पेक्टर रंजीत सिंह सिकरवार और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है।

बाद में उन्होंने प्रारंभिक जांच का आदेश देने के अपने फैसले को समझाने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि वे प्रशिक्षण ले रहे थे और उन्हें मामले की जानकारी नहीं थी। बेंच ने इस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया और कहा कि संबंधित तथ्य पहले ही उसके पिछले आदेशों में बताए जा चुके हैं और एसएसपी को इन घटनाक्रमों की जानकारी थी।

अदालत ने और क्या पाया? एक और गंभीर घटनाक्रम में अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता के कार्यालय द्वारा आधिकारिक दस्तावेजों को संभालने में बरती गई अनियमितताओं की ओर इशारा किया। इसमें बताया गया कि डीजीपी से मांगी गई टिप्पणियां 16 नवंबर को अदालत के सामने पेश की गई थीं और यह भरोसा दिलाया गया था कि उन्हें उसी दिन दाखिल कर दिया जाएगा। हालांकि, उन्हें 23 नवंबर को ही जमा किया जा सका।

अदालत ने यह भी पाया कि 25 नवंबर को दिखाई गई और नियमित रीडर हरिओम शर्मा द्वारा फाइल करने के लिए मंजूर की गई अनुपालन रिपोर्ट को अदालत के इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था। फिजिकल फाइल की जांच करने पर पीठ ने पाया कि एक वैकल्पिक रीडर मो. साबिर ने पिछली अनुमति को काट दिया था और 26 नवंबर को नई अनुमति दे दी थी।