एक क्लिक, एक पता, एक पहचान... और चुटकियों में बांग्लादेशी नागरिक बन जाते थे 'भारतीय', MP से असम तक फैला गोरखधंधा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। किसी एक पते से 30, तो किसी एक पते से 40 पासपोर्ट, आखिर यह कैसे संभव हुआ कि सालों तक किसी को शक तक नहीं हुआ? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा और भोपाल से शुरू हुई फर्जी पासपोर्ट की जांच अब सीधे तौर पर पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया की खामियों की ओर इशारा कर रही है। एसटीएफ की जांच बताती है कि यह मामला महज कुछ फर्जी दस्तावेजों का नहीं, बल्कि भारत में बांग्लादेशी नागरिकों को नागरिकता दिलाने के षड्यंत्र से जुड़ा है। इस नेटवर्क ने वर्षों तक पुलिस और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी।

एसटीएफ के अनुसार, गिरोह की कार्यप्रणाली बेहद व्यवस्थित थी। सबसे पहले बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत आ चुके लोगों की पहचान की जाती थी। इसके बाद उनके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज गढ़े जाते थे, ताकि एक भारतीय पहचान खड़ी की जा सके। इन्हीं दस्तावेजों को आधार बनाकर पासपोर्ट कार्यालयों में आवेदन डाले जाते थे और हैरानी की बात यह कि आवेदन स्वीकार भी होते रहे।

ग्वालियर से भोपाल तक फैला जाल जांच में सबसे पहले ग्वालियर जिले के डबरा स्थित बौद्ध विहार कॉलोनी सामने आई, जहां एक ही पते पर 30 पासपोर्ट जारी हुए पाए गए। इसके बाद भोपाल के गोविंदपुरा इलाके के अन्ना नगर मठ का पता जांच में जुड़ा, जहां से 40 और पासपोर्ट जारी हुए। यानी सिर्फ दो पतों से 70 से ज्यादा पासपोर्ट। ये सभी पासपोर्ट 2021 से 2023 के बीच बनवाए गए थे।