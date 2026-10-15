MP में ESB बदलने जा रहा भर्ती परीक्षा का पैटर्न, स्थानीय युवाओं को मिलेगा बड़ा फायदा

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) भर्ती परीक्षाओं का पैटर्न बदलने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक, 100 अंकों के प्रश्नपत्र में अब मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से जुड़े 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें प्रदेश का भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाएं शामिल होंगी। फिलहाल इन विषयों से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं।

इस बदलाव का उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में मध्य प्रदेश से संबंधित जानकारी को अधिक महत्व देना है। इससे उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिन्हें प्रदेश के इतिहास, प्रशासन, भौगोलिक परिस्थितियों और सरकारी योजनाओं की बेहतर समझ है।

अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के लिए अलग शर्तें प्रस्तावित नियमों के अनुसार, मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्नों में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 10 और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम सात प्रश्नों के सही उत्तर देना अनिवार्य होगा। यानी केवल सामान्य विषयों की तैयारी के बजाय उम्मीदवारों को प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा।

हालांकि, यह व्यवस्था फिलहाल प्रस्ताव के स्तर पर है। इसे अंतिम रूप दिए जाने और लागू होने के बाद ही भर्ती परीक्षाओं में इसके प्रभावी होने की स्थिति स्पष्ट होगी। नियमों में संशोधन का प्रारूप जारी सामान्य प्रशासन विभाग ने कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम-2026 में संशोधन के लिए मई में प्रारूप जारी कर सुझाव आमंत्रित किए थे। इसमें मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्नों की संख्या 10 से बढ़ाकर 25 करने का प्रस्ताव रखा गया था।