MP में ESB बदलने जा रहा भर्ती परीक्षा का पैटर्न, स्थानीय युवाओं को मिलेगा बड़ा फायदा
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं का पैटर्न बदलने की तैयारी में है, जिसमें अब ...और पढ़ें
HighLights
ESB भर्ती परीक्षाओं का पैटर्न बदलने की तैयारी।
MP सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे।
स्थानीय युवाओं को प्रतिस्पर्धा में लाभ मिलेगा।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) भर्ती परीक्षाओं का पैटर्न बदलने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक, 100 अंकों के प्रश्नपत्र में अब मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से जुड़े 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें प्रदेश का भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाएं शामिल होंगी। फिलहाल इन विषयों से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं।
इस बदलाव का उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में मध्य प्रदेश से संबंधित जानकारी को अधिक महत्व देना है। इससे उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिन्हें प्रदेश के इतिहास, प्रशासन, भौगोलिक परिस्थितियों और सरकारी योजनाओं की बेहतर समझ है।
अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के लिए अलग शर्तें
प्रस्तावित नियमों के अनुसार, मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्नों में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 10 और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम सात प्रश्नों के सही उत्तर देना अनिवार्य होगा। यानी केवल सामान्य विषयों की तैयारी के बजाय उम्मीदवारों को प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा।
हालांकि, यह व्यवस्था फिलहाल प्रस्ताव के स्तर पर है। इसे अंतिम रूप दिए जाने और लागू होने के बाद ही भर्ती परीक्षाओं में इसके प्रभावी होने की स्थिति स्पष्ट होगी।
नियमों में संशोधन का प्रारूप जारी
सामान्य प्रशासन विभाग ने कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम-2026 में संशोधन के लिए मई में प्रारूप जारी कर सुझाव आमंत्रित किए थे। इसमें मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्नों की संख्या 10 से बढ़ाकर 25 करने का प्रस्ताव रखा गया था।
प्रस्ताव के पीछे तर्क है कि राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को मध्य प्रदेश की भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के साथ प्रदेश में संचालित योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए।
इस विषय पर तत्कालीन मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सचिव समिति में भी चर्चा हो चुकी है। अब प्रस्ताव को आगे बढ़ाने और अंतिम निर्णय लेने की तैयारी है।
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2027 में व्यापक भर्तियों की तैयारी
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2027 में प्रदेश में बड़े स्तर पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने की योजना है। ऐसे में परीक्षा पैटर्न में बदलाव को जल्द अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अनुमोदन के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, जहां इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षाओं में भी प्रदेश से जुड़े विषयों को महत्व देने का प्रयास किया गया था। अब ईएसबी की भर्ती परीक्षाओं में प्रस्तावित बदलाव से प्रदेश के युवाओं को प्रतिस्पर्धा में लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।