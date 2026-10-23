MP में आदिवासी वोटों पर कांग्रेस का बड़ा दांव, 90 विधानसभा सीटों पर बनाएगी क्लस्टर; जल-जंगल-जमीन के मुद्दों पर फोकस

वैभव श्रीधर, भोपाल। प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 47 सीटें सुरक्षित हैं, लेकिन कांग्रेस ने 43 और ऐसी सीटें चिह्नित की हैं, जो आदिवासी बहुल हैं। इन 90 सीटों पर पार्टी क्लस्टर बनाकर काम करेगी। ये क्लस्टर आदिवासी क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत आने वाले मंडलम, सेक्टर और बूथ कमेटी के सदस्यों को आदिवासियों के बीच पार्टी की छवि बनाने, जल, जंगल, जमीन से जुड़े अधिकारों को लेकर जागरूक करने के लिए तैयार किया जाएगा।

इसके लिए कार्यशाला और ग्राम चौपाल आयोजित की जाएंगी। इसकी कार्य योजना विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अध्यक्षता में गठित समिति ने तैयार की है। इसलिए उठा रहे कदम 2023 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी बहुल 90 सीटों में से भाजपा ने 59 जीतीं तो कांग्रेस को 30 सीटें मिलीं। एक सीट भारत आदिवासी पार्टी को मिली। आदिवासियों के लिए सुरक्षित 47 सीट के अलावा जो अनारक्षित 38 सीटें हैं, उनमें से 30 भाजपा ने जीतीं। पांच की पांच अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीटों से भाजपा के विधायक हैं।

कुल मिलाकर समिति ने जो विश्लेषण कराया है, उसमें यह बात सामने आई कि गैर सुरक्षित मगर आदिवासी बहुल सीटों पर आदिवासियों को यदि साध लिया जाए तो अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। गैर सुरक्षित सीटों पर आदिवासी मतदाताओं की संख्या 25 से लेकर 68 हजार तक है।