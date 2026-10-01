LPG Price Hike: कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा, MP के 26 जिलों में ₹3000 के पार पहुंचा रेट; जानें अपने शहर का भाव

डिजिटल डेस्क, भोपाल। त्योहारी सीजन के बीच होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबारियों को महंगाई का एक और झटका लगा है। तेल कंपनियों ने एक अक्टूबर से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। मध्य प्रदेश में अलग-अलग शहरों में इसकी कीमत 62.50 से 65 रुपये तक बढ़ी है। नए रेट के बाद भोपाल में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 2815 रुपये में मिलेगा। वहीं इंदौर में 2919, जबलपुर में 3030, ग्वालियर में 3037 और उज्जैन में 2980 रुपये कीमत हो गई है।

रीवा में सबसे महंगा सिलेंडर प्रदेश में रीवा में कमर्शियल सिलेंडर सबसे महंगा है। यहां नया रेट 3066 रुपये पहुंच गया है। सिंगरौली में 3064, सतना और नरसिंहपुर में 3063.50, कटनी में 3062.50 और पन्ना में 3061 रुपये कीमत है। प्रदेश के 26 जिलों में अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3000 रुपये या इससे अधिक हो गई है। शाजापुर और सीहोर में यह 2822 रुपये है।