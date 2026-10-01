MP में चीता प्रोजेक्ट की सफलता को PM मोदी ने बताया 'ऐतिहासिक', CM मोहन बोले- वन्यजीव संरक्षण को मिली नई ऊर्जा

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश में चीतों के सफल पुनर्स्थापन के लिए किए जा रहे सामूहिक प्रयासों की सराहना की गई है। पीएम मोदी से मिली यह सराहना सभी को नई ऊर्जा और उत्साह प्रदान करने वाली है। डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को 'एक्स' पर लिखा कि प्रोजेक्ट चीता की सफलता ने वन्यजीव संरक्षण के हमारे संकल्प को और भी मजबूत किया है। सच्चे अर्थों में हमारे वनकर्मियों, अधिकारियों, वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदायों के समर्पित प्रयासों को इसका श्रेय जाता है।

हम सभी मिलकर वन्यजीवों के सुरक्षित आवास और प्रकृति के संतुलन के संरक्षण में अपना योगदान करें। इससे वन्य जीव संरक्षण के साथ ही प्रदेश में वन पर्यटन को भी नई दिशा और गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने एक अक्टूबर से प्रारंभ हुए वन्यजीव सप्ताह-2026 की शुभकामनाएं भी प्रेषित की हैं।

प्रोजेक्ट चीता की सफलता को सराहा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि पीएम मोदी द्वारा वन्य जीव सप्ताह के संदर्भ में 30 सितंबर को एक संदेश जारी किया गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रोजेक्ट चीता की सफलता इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। इसके साथ ही, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गैंडे, घड़ियाल, स्लाथ बियर, नदी डाल्फिन और हिम तेंदुए जैसी प्रजातियों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास हमारे व्यापक होते दायरे का प्रमाण हैं।