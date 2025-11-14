MP में कलेक्टरों के तबादले पर ब्रेक, 7 फरवरी को मतदाता सूची प्रकाशन के बाद होगी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम चल रहा है और इसी वजह से कलेक्टरों समेत चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों के तबादले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी को होगा। सरकार कई जिलों में नए कलेक्टरों की नियुक्ति करना चाहती है, लेकिन अब यह प्रक्रिया मतदाता सूची जारी होने के बाद ही शुरू होगी।

कई जिलों में होंगे बदलाव सूत्रों के अनुसार महिला एवं बाल विकास आयुक्त सहित कई महत्वपूर्ण पद खाली हैं, जिन पर जल्द ही पदस्थापना की जाएगी। जिन जिलों में कलेक्टर दो साल से अधिक समय से पदस्थ हैं, वहां बदलाव तय माना जा रहा है। शिवपुरी में भी कलेक्टर परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मैदानी स्तर पर बड़े स्तर पर दायित्व बदलने की तैयारी कर ली है।

जनवरी में IAS अधिकारियों की पदोन्नतियां प्रस्तावित हैं, जिनके बाद व्यापक पैमाने पर पदस्थापनाएं होंगी। हालांकि कलेक्टर एवं अन्य फील्ड अफसरों में बदलाव SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा। इससे पहले प्रदेश में 10 से 12 अधिकारियों को इस माह नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण पद तत्काल भरे जाना जरूरी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन की बैठक के बाद इस संबंध में अंतिम फैसला होगा।