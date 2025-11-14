Language
    MP में कलेक्टरों के तबादले पर ब्रेक, 7 फरवरी को मतदाता सूची प्रकाशन के बाद होगी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:39 PM (IST)

    मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के कारण कलेक्टरों के तबादले पर रोक लग गई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित होगी, जिसके बाद ही नए कलेक्टरों की नियुक्ति होगी। कई जिलों में कलेक्टर दो साल से अधिक समय से पदस्थ हैं, जहां बदलाव तय माना जा रहा है। 

    तबादलों पर फिलहाल रोक (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम चल रहा है और इसी वजह से कलेक्टरों समेत चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों के तबादले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी को होगा। सरकार कई जिलों में नए कलेक्टरों की नियुक्ति करना चाहती है, लेकिन अब यह प्रक्रिया मतदाता सूची जारी होने के बाद ही शुरू होगी।

    कई जिलों में होंगे बदलाव

    सूत्रों के अनुसार महिला एवं बाल विकास आयुक्त सहित कई महत्वपूर्ण पद खाली हैं, जिन पर जल्द ही पदस्थापना की जाएगी। जिन जिलों में कलेक्टर दो साल से अधिक समय से पदस्थ हैं, वहां बदलाव तय माना जा रहा है। शिवपुरी में भी कलेक्टर परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मैदानी स्तर पर बड़े स्तर पर दायित्व बदलने की तैयारी कर ली है।

    जनवरी में IAS अधिकारियों की पदोन्नतियां प्रस्तावित हैं, जिनके बाद व्यापक पैमाने पर पदस्थापनाएं होंगी। हालांकि कलेक्टर एवं अन्य फील्ड अफसरों में बदलाव SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा। इससे पहले प्रदेश में 10 से 12 अधिकारियों को इस माह नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण पद तत्काल भरे जाना जरूरी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन की बैठक के बाद इस संबंध में अंतिम फैसला होगा।

    दिसंबर में होगी डीपीसी

    इधर, अपर मुख्य सचिव से लेकर समयमान वेतनमान तक के अधिकारियों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक दिसंबर में आयोजित होगी। प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जानकारी के अनुसार, प्रमुख सचिव के पद पर एम. सेलवेंद्रन और सचिव पद पर 2010 बैच के IAS अधिकारियों को प्रमोशन मिलने की उम्मीद है।