मध्य प्रदेश: आगर-मालवा में बगलामुखी मंदिर के पास नाले में बही बरसाती कार, तीन बच्चों समेत 8 श्रद्धालुओं की मौत

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के आगर-मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर के पास बीती रात मूसलधार बारिश के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया।

तेज बारिश के बीच पानी के तेज बहाव में एक कार नाले में बह गई। हादसे में कार सवार 3 बच्चों, 3 पुरुषों और 2 महिलाओं सहित कुल 8 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है।

कैसे हुई घटना?

बताया जा रहा है कि बीती रात क्षेत्र में तेज बारिश हो रही थी। इसी दौरान श्रद्धालुओं से भरी कार नाले में पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई और बह गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा।

पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए कार और शवों को नाले से बाहर निकालने की कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस घटना की परिस्थितियों और हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। हादसे के बाद बचाव अभियान शुरू घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत-बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए। तेज बहाव में बही कार और उसमें सवार लोगों की तलाश के लिए युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।

घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे नियंत्रित करते हुए पुलिस ने बचाव कार्य की कमान संभाली। नलखेड़ा में मौके पर पहुंचे आगर मालवा कलेक्टर और एसपी से नाराज लोगों ने नारेबाजी की है। मां बगलामुखी दर्शन के लिए आए थे श्रद्धालु मिली जानकारी के अनुसार, कार में सवार लोग आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन हेतु आए थे। लखुंदर नदी के तट पर स्थित यह मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां पूरे देश से भक्तों का तांता लगा रहता है।