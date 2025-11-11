भोपाल में मॉडल की मौत को लेकर नया खुलासा, गर्भवती थी खुशबू, अचानक हुआ रक्तस्राव

डिजिटल डेस्क, भोपाल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 'डायमंड गर्ल' के नाम से मशहूर मॉडल खुशबू अहिरवार (27) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के मुताबिक मॉडल खुशबू अहिरवार गर्भवती थी। उसे अचानक रक्तस्राव हो गया था। इस रिपोर्ट में गर्भावस्था से जुड़ी मेडिकल दिक्कतों को खुशबू की मौत का कारण बताया है। पुलिस ने मॉडल के बॉयफ्रेंड कासिम को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

स्वजन ने लगाए गंभीर आरोप हालांकि युवती के स्वजन ने उसकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए युवती के नाजुक अंगों पर चोट होने की जानकारी दी है। उन्होंने कासिम पर लव जिहाद का भी आरोप लगाया और कहा कि उसने खुशबू से राहुल बनकर दोस्ती की और अपने प्रेमजाल में फंसाया।

एसीपी आदित्यराज ठाकुर ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि युवती कासिम के साथ करोंद क्षेत्र में लिव-इन-रिलेशन में रह रही थी। युवती के माडलिंग करने जानकारी मिली है। वह इंटरनेट मीडिया के अलग-अलग माध्यमों पर भी सक्रिय थी।