    भोपाल में मॉडल की मौत को लेकर नया खुलासा, गर्भवती थी खुशबू, अचानक हुआ रक्तस्राव

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:03 PM (IST)

    भोपाल में मॉडल खुशबू अहिरवार की संदिग्ध मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, वह गर्भवती थी और रक्तस्राव से उसकी मौत हुई। पुलिस ने बॉयफ्रेंड कासिम को हिरासत में लिया है, जबकि परिजनों ने हत्या और लव जिहाद का आरोप लगाया है। खुशबू मंडी बामौरा की रहने वाली थी और भोपाल में मॉडलिंग करती थी।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 'डायमंड गर्ल' के नाम से मशहूर मॉडल खुशबू अहिरवार (27) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के मुताबिक मॉडल खुशबू अहिरवार गर्भवती थी। उसे अचानक रक्तस्राव हो गया था। इस रिपोर्ट में गर्भावस्था से जुड़ी मेडिकल दिक्कतों को खुशबू की मौत का कारण बताया है। पुलिस ने मॉडल के बॉयफ्रेंड कासिम को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

    स्वजन ने लगाए गंभीर आरोप

    हालांकि युवती के स्वजन ने उसकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए युवती के नाजुक अंगों पर चोट होने की जानकारी दी है। उन्होंने कासिम पर लव जिहाद का भी आरोप लगाया और कहा कि उसने खुशबू से राहुल बनकर दोस्ती की और अपने प्रेमजाल में फंसाया।

    एसीपी आदित्यराज ठाकुर ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि युवती कासिम के साथ करोंद क्षेत्र में लिव-इन-रिलेशन में रह रही थी। युवती के माडलिंग करने जानकारी मिली है। वह इंटरनेट मीडिया के अलग-अलग माध्यमों पर भी सक्रिय थी।

    मंडी बामौरा की रहने वाली थी

    गौरतलब है कि मंडी बामौरा जिला विदिशा निवासी 27 वर्षीय खुशबू अहिरवार तीन साल से भोपाल में रह रही थी। वह कासिम के साथ लिव-इन रिलेशन में थी। कासिम ही उसे लेकर उज्जैन गया था। वहां से लौटते समय सोमवार तड़के रास्ते में तबीयत बिगड़ी। इस पर कासिम बस रुकवाकर ऑटो से युवती को भैंसाखेड़ी में एक निजी अस्पताल में बेसुध हालत में लेकर पहुंचा और बिना बताए अचानक गायब हो गया। डाक्टरों ने खुशबू की मौत की सूचना पुलिस को दी। अस्पताल की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने अस्पताल से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोमवार को

    बीच में छोड़ दी थी पढ़ाई

    पुलिस के अनुसार, खुशबू ने बीए फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वह भोपाल में रहकर स्थानीय ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करती थी और पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्च चलाती थी। पुलिस कासिम से पूछताछ कर रही है।