सावधान! पुरुषों में भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, ये लक्षण दिखें तो तुरंत कराएं जांच

डिजिटल डेस्क, भोपाल। अक्टूबर को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश की राजधानी भोपाल के दो बड़े मेडिकल संस्थानों गांधी मेडिकल कॉलेज और एम्स में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसका मकसद खासकर महिलाओं को समय पर जांच और इलाज के प्रति जागरूक करना है।

एम्स भोपाल में डॉक्टरों ने बताया कि स्तन या बगल में गांठ, स्तन के आकार में बदलाव, त्वचा में परिवर्तन या निप्पल से असामान्य स्राव जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत जांच कराएं। हर गांठ कैंसर नहीं होती, पर जांच जरूरी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता का मतलब सिर्फ लक्षण जानना नहीं है। इसमें सही जांच, जोखिम का आकलन और परिवार का भावनात्मक सहारा भी शामिल है। पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, इस बारे में भी जानकारी होना जरूरी है।

पुरुषों में भी क्यों हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर? दरअसल, पुरुषों के शरीर में भी निप्पल के पीछे थोड़ी मात्रा में स्तन ऊतक (ब्रेस्ट टिश्यू) मौजूद होते हैं। इन ऊतकों में भी कैंसर विकसित हो सकता है। हालांकि, पुरुषों में स्तन कैंसर महिलाओं की तुलना में काफी कम पाया जाता है, लेकिन इसके लक्षणों की जानकारी होना जरूरी है।

पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर के 4 प्रमुख संकेत छाती में बिना दर्द वाली गांठ निप्पल के नीचे या उसके आसपास सख्त गांठ महसूस होना पुरुषों में स्तन कैंसर का संभावित संकेत हो सकता है। खासकर तब, जब गांठ लगातार बनी रहे या उसका आकार बढ़ने लगे। हालांकि, छाती में हर गांठ कैंसर के कारण नहीं होती। इसकी जांच डॉक्टर से कराना जरूरी है।

निप्पल में बदलाव या खून निकलना निप्पल का अंदर की ओर मुड़ना, उससे असामान्य स्राव निकलना या खून आना चेतावनी के संकेत हो सकते हैं। निप्पल के आसपास घाव या लगातार बदलाव दिखाई देने पर भी चिकित्सकीय सलाह लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। छाती की त्वचा में असामान्य परिवर्तन छाती की त्वचा पर गड्ढे पड़ना, लालिमा, मोटापन या त्वचा का सिकुड़ना जैसे बदलाव दिखाई दें, तो उन्हें सामान्य जलन समझकर अनदेखा न करें। ऐसे लक्षणों के पीछे कई कारण हो सकते हैं, इसलिए सही वजह जानने के लिए जांच जरूरी है।

बगल में गांठ या सूजन बगल में असामान्य गांठ या सूजन होना भी जांच की जरूरत का संकेत है। कुछ मामलों में स्तन कैंसर आसपास के लिम्फ नोड्स तक फैल सकता है। कॉलरबोन के आसपास गांठ या सूजन दिखाई देने पर भी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।