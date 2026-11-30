डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में बैतूल जिले की गंज थाना पुलिस ने मतांतरण के आरोप में दो सगे भाइयों निखिल और नीरज प्रजापति को गिरफ्तार किया है।

आरोप है कि वे अपने घर पर ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा आयोजित कर हिंदू समाज के लोगों को राशन और मकान का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दुष्प्रेरित कर रहे थे।

पुलिस के अनुसार, रविवार को पवन मालवीय ने शिकायत दर्ज कराई। बताया कि आरोपितों ने उन्हें प्रलोभन देकर मतांतरण के लिए दबाव बनाया।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया।

सोमवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। गंज थाना प्रभारी अमित पवार ने बताया कि मामले की जांच जारी है।