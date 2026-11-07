मध्यप्रदेश: बालाघाट में करंट लगने से बाघ की मौत, सूअर के लिए बिछाया था जाल; हिरासत में दो आरोपी

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के पूर्व बैहर वन परिक्षेत्र में करंट लगाकर बाघ के शिकार की घटना सामने आई है। शनिवार को बीटगार्ड ने खुरमुंडी बीट में बाघ का शव देखा और अधिकारियों को सूचना दी।

विभाग ने डाग स्क्वायड से तलाशी कराई। डॉग स्क्वायड दो लोगों के घरों तक पहुंचा, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।घटनास्थल से जीआइ तार और खूंटियां मिली हैं।

सूअर के लिए बिछाए जाल में फंस गया बाघ

आशंका है कि जंगली सूअर के शिकार के लिए बिछाए गए विद्युत तार के जाल की चपेट में आने से बाघ की मौत हुई है। तीन सदस्यीय चिकित्सक दल से पोस्टमार्टम के बाद बाघ का अंतिम संस्कार कर दिया गया।