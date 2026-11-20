डिजिटल डेस्क, सागर। सितंबर में 36 मौतों के बाद भी मध्य प्रदेश में सागर जिले के बंडा थाना क्षेत्र में जहरीली शराब का कहर थमा नहीं है। गुरुवार को यहां जहरीली शराब पीने से एक ही गांव के दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर है।

सामने आया है कि इन तीनों ने बंडा से लाई गई देसी शराब अलग-अलग जगह पर पी थी। इसके कुछ समय बाद सिरदर्द, उल्टी और आंखों में जलन की शिकायत हुई थी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि तीनों ने किस ब्रांड की शराब पी थी।

पुलिस के अनुसार, मृतक कमलेश गांव में पहले अवैध शराब का काम करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से वह अवैध शराब के कारोबार से दूर था। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, वहां से डीएसआर की बाटल का क्वार्टर मिला है। ऐसा ही क्वार्टर चंद्रभान के घर के पास से भी बरामद हुआ है।