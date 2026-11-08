मध्य प्रदेश: सागर के अवैध गोदाम पर पुलिस का छापा, 22 कार्टून जिलेटिन विस्फोटक जब्त

डिजिटल डेस्क, सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में अवैध गोदाम से 22 कार्टून जिलेटिन विस्फोटक बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके से विस्फोटकों के अलावा पिकअप वाहन भी जब्त किया है।

पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिली थी कि दुलीचंद पटेल भूसे के बीच जिलेटिन राड, डेटोनेटर सहित अन्य विस्फोटक सामग्री छिपाकर अवैध कारोबार कर रहा है।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने 87 कार्टन में भरी विस्फोटक सामग्री, सुप्रीम प्लेन डेटोनेटर, पीवीसी ट्यूब एसेसरीज (के-22) की आठ पेटियां, इलेक्ट्रानिक डेटोनेटर के सात पैकेट, 22 किलोग्राम सेफ्टी फ्यूज के दो पैकेट और 42 छोटे-बड़े खुले एसटीडी/टीएलडी उपकरण जब्त किए।