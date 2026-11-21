डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) रहे दीपम रायचुरा को एक करोड़ रुपये की रिश्वत देने के कथित बयान के बाद चर्चा में आए मोहित गोगिया के विरुद्ध मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने भोपाल की विशेष कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत कर दी है।

मोहित पर भोपाल की डेरी उत्पाद बनाने वाली कंपनी गायत्री फूड प्रोडक्ट्स के संचालक किशन मोदी से बैंक का लोन सेटल कराने के नाम पर 10 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है। भरोसा जीतने के लिए आरोपित ने फर्जी चैट दिखाकर कहा था कि एसबीआइ की जीएम कुंदन ज्योति से बातचीत हो रही है।

ईओडब्ल्यू की जांच में बैंक ने इसे नकार दिया है। मोहित पर दिल्ली, पंजाब, गोवा सहित कई राज्यों में ठगी के 10 से अधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम ने उसे पिछले वर्ष गिरफ्तार किया था। वह तिहाड़ जेल में बंद है।