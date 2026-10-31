विरासत का गौरव - विकास की नई उड़ान, अब यही है मध्यप्रदेश की नई पहचान: सीएम डॉ. यादव

डिजिटल डेस्‍क, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को मध्यप्रदेश के 71 वें स्थापना दिवस (एक नवम्बर) की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्य के स्थापना दिवस पर अपने संदेश में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश एक भौगोलिक इकाई ही नहीं, यह समृद्ध भारतीय संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, आध्यात्मिक चेतना और असीम संभावनाओं की जीवंत पहचान है।

बीमारू राज्य से विकासशील मध्यप्रदेश तक की इस 71 साल की लंबी यात्रा ने हमें अनेकों अच्छे-बुरे अनुभव दिए। पर अब मध्यप्रदेश बदल रहा है। विरासत का गौरव और विकास की नई उड़ान ही अब मध्यप्रदेश की नई पहचान बन गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेजी से हो रहे औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, बढ़ती कृषि विकास दर सहित पर्यटन सुविधाओं में तेज वृद्धि से प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को एक नई ऊर्जा, एक नया संबल मिला है।