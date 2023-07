Datia News: एमपी विधानसभा चुनाव से पहले दतिया पुलिस का एक्शन, अवैध हथियारों और गोला-बारूद पर चला बुलडोजर

मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दतिया में पुलिस ने जब्त अवैध हथियारों पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया है। दतिया के एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस साल के अंत में होने वाले आगामी राज्य विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट की अनुमति के बाद लगभग 1300 तरह के अलग-अलग हथियार और गोला-बारूद को नष्ट कर दिया गया है।

एमपी विधानसभा चुनाव से पहले दतिया पुलिस का एक्शन, अवैध हथियारों और गोला-बारूद पर चला बुलडोजर (फोटो एएनआई)

Your browser does not support the audio element.

दतिया (मध्य प्रदेश), एजेंसी। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दतिया में पुलिस ने जब्त अवैध हथियारों पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया है। दरअसल, राज्य में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पुलिस पुलिस प्रशासन ने चुनाव से पहले बड़ी संख्या में अवैध हथियारों और गोला-बारूद को जब्त किया। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया है। हथियार और गोला-बारूद को किया नष्ट दतिया के पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस साल के अंत में होने वाले आगामी राज्य विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट की अनुमति के बाद लगभग 1300 तरह के अलग-अलग हथियार और गोला-बारूद को नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रखेगी। 2005 से 2019 तक 619 हथियार किए गए जब्त बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान एसपी प्रदीप शर्मा, एसडीएम ऋषि कुमार सिंघई समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक, दतिया जिले के पुलिस स्टेशनों में 2005 से 2019 तक अलग-अलग मामलों में 619 हथियार और 740 कारतूस जब्त किए गए थे। अवैध हथियारों बनाने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा एसपी शर्मा ने कहा कि ऐसे कई इलाके हैं जहां अवैध हथियार बनाए जाते थे और समय-समय पर अलग-अलग जिलों की पुलिस इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। हाल ही में हमने सेंवढ़ा में एक फैक्ट्री पकड़ी है और पिछले साल जिले के उनाव इलाके में भी एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से हथियार बनाने वालों को गिरफ्तार किया गया और हथियार बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री भी बरामद की गई है। एसपी शर्मा के अनुसार, अब पुलिस अदालत से अनुमति लेकर हथियार बनाने में इस्तेमाल की गई उन सामग्रियों को नष्ट करने की कोशिश कर रही है।

Edited By: Mohd Faisal