भोपाल में वकील से थाने में मारपीट, भड़के अधिवक्ताओं ने घेरा थाना; हंगामे के बाद जहांगीराबाद TI सस्पेंड

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद थाने में वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। मामले में जहांगीराबाद थाना प्रभारी (TI) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल तेज हो गई है।

मामला मंगलवार रात का है। बैरागढ़ कलां निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश रावल, जो करीब 21 वर्षों से वकालत कर रहे हैं, के साथ थाना परिसर में मारपीट का आरोप लगाया गया है। घटना के सामने आने के बाद बड़ी संख्या में अधिवक्ता जहांगीराबाद थाने पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

गणेश विसर्जन के दौरान ट्रैफिक को लेकर हुआ विवाद जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात डोल ग्यारस के मौके पर खटलापुरा क्षेत्र में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अधिवक्ता राकेश रावल और ट्रैफिक एसीपी के बीच कहासुनी हो गई थी। इसके बाद पुलिसकर्मी उन्हें जहांगीराबाद थाने लेकर पहुंचे।

आरोप है कि थाने में TI और अन्य पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ता के साथ मारपीट की। घटना की जानकारी मिलते ही मामला तेजी से फैल गया और बड़ी संख्या में वकील थाने पहुंच गए। वकीलों ने थाने में किया प्रदर्शन अधिवक्ता के साथ मारपीट की सूचना के बाद वकीलों में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में अधिवक्ता जहांगीराबाद थाने पहुंच गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बढ़ते तनाव को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति संभालने का प्रयास किया।