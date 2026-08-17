Ladli Behna Yojana: जल्द खत्म होगा इंतजार... इसी हफ्ते खातों में पहुंचेगी 39वीं किस्त, रक्षाबंधन से पहले CM देंगे बहनों को सौगात

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ लाड़ली बहनें मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 39वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं। इस बार किस्त जारी होने को लेकर 19 अगस्त की तारीख चर्चा में है। संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मैहर जिले से योजना की राशि लाभार्थी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

मैहर दौरे की तैयारियों से बढ़ी उम्मीद मैहर जिले में मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला कलेक्टर के आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी प्रस्तावित दौरे की व्यवस्थाओं की समीक्षा की जानकारी साझा की गई है। इसी के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री 19 अगस्त को यहीं से 39वीं किस्त जारी कर सकते हैं। हालांकि, जिला प्रशासन ने अभी तक दौरे की अंतिम तारीख की औपचारिक पुष्टि नहीं की है।

इस बार किस्त में देरी क्यों हुई? आमतौर पर लाड़ली बहना योजना की राशि हर महीने 15 तारीख के आसपास महिलाओं के खातों में पहुंच जाती है। इस बार मुख्यमंत्री के विभिन्न कार्यक्रमों और स्वतंत्रता दिवस समारोह की व्यस्तताओं के चलते भुगतान में देरी की संभावना जताई जा रही है। पहले यह भी उम्मीद थी कि रक्षाबंधन के आसपास राशि जारी होगी, लेकिन अब 19 अगस्त की तारीख सबसे अधिक चर्चा में है।

1500 मिलेंगे या 1750 रुपये? लाभार्थी महिलाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार खाते में 1500 रुपये आएंगे या 1750 रुपये। पिछले वर्षों में रक्षाबंधन और भाई दूज जैसे अवसरों पर 250 रुपये अतिरिक्त शगुन दिया गया था। हालांकि, फिलहाल ऐसे संकेत नहीं हैं कि इस बार अलग से 250 रुपये की राशि जोड़ी जाएगी। ऐसे में फिलहाल 1500 रुपये की नियमित किस्त मिलने की संभावना अधिक मानी जा रही है। अतिरिक्त राशि को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।