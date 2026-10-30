चीता शावक शिकार मामला: मध्य प्रदेश से 25 संदिग्ध गिरफ्तार, दो भरमार बंदूकें जब्त

डिजिटल डेस्क, भोपाल। कूनो की मादा चीता निर्वा के 19 माह के शावक के शिकार के मामले में पुलिस व वन विभाग की टीमें आसपास के गांवों में संदिग्धों की धरपकड़ कर रही हैं। श्योपुर जिले के मढा और नितनमास गांवों से 25 संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है।

विमुक्त जनजाति मोगिया के इन लोगों के शिकारी होने का संदेह है। वन विभाग के अनुसार, इनके पास से दो भरमार बंदूकें (बंदूक की नली के आगे के हिस्से से बारूद लोड किया जाता है) जब्त की गई हैं, जिनका प्रयोग शिकार करने में होता है।

शुक्रवार को मढा गांव की कुछ महिलाएं मुरैना जिले के पहाड़गढ़ थाने पहुंचीं। उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग की टीम उनके घरों में घुसी और मारपीट कर पुरुष सदस्यों को अपने साथ ले गई। उनके स्वजन को कहां रखा गया है, इसकी जानकारी भी नहीं दी जा रही है। इस घटनाक्रम के बाद संदिग्धों को पकड़ने की कार्रवाई चर्चा में आ गई है। कार्रवाई के बाद मोगिया समाज के कई गांवों से पुरुष गायब हो गए हैं।