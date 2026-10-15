वन अमले की कार्रवाई के खिलाफ आदिवासियों का हल्लाबोल, मुख्यमंत्री से न्याय मांगने सीहोर से हजारों लोग पैदल भोपाल रवाना

डिजिटल डेस्क, सीहोर। बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोसमी में आदिवासी परिवारों के मकान तोड़े जाने और खेतों में खड़ी फसलें नष्ट किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वन विकास निगम की कार्रवाई से नाराज प्रभावित परिवारों ने अब न्याय की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। इसी कड़ी में हजारों आदिवासी सीहोर से भोपाल तक पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याएं सामने रखेंगे और प्रभावित परिवारों के लिए न्याय की मांग करेंगे।

हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर निकले प्रदर्शनकारी शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। इस पदयात्रा में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि जब स्थानीय स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो उन्हें अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए पैदल मार्च का रास्ता अपनाना पड़ा।

आजीविका पर आया संकट कोसमी में वन विकास निगम की कार्रवाई के बाद से ही प्रभावित आदिवासी परिवार विरोध जता रहे हैं। उनका आरोप है कि मकानों को तोड़े जाने और खेतों में लगी फसलों के नष्ट होने से उनके सामने रहने और परिवार का भरण-पोषण करने का संकट खड़ा हो गया है। परिवारों के मुताबिक, घर और खेती उनकी आजीविका के प्रमुख साधन हैं। ऐसे में कार्रवाई के बाद उनके लिए भविष्य की चिंता बढ़ गई है।

प्रभावित परिवार चाहते हैं कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और उन्हें उचित राहत मिले। इसी मांग को लेकर आंदोलनकारी अब राजधानी पहुंचकर सरकार के सामने अपना पक्ष रखने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रखेंगे अपनी मांगें पदयात्रा में शामिल आदिवासियों का प्रमुख उद्देश्य मुख्यमंत्री से मिलकर मकानों और फसलों को हुए नुकसान की जानकारी देना है। प्रदर्शनकारी अपने अधिकारों के समर्थन में नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से कोसमी का मामला अब स्थानीय विरोध से आगे बढ़कर राजधानी तक पहुंच गया है।