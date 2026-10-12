शिवराज के बेटे कार्तिकेय की खेल प्रशासन में एंट्री, निर्विरोध बने MP वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष; 2026 की खेल नीति का ऐलान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने खेल प्रशासन में नई जिम्मेदारी संभाली है। उन्हें मध्य प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। रविवार को भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में हुए चुनाव में उनके नाम पर सहमति बनी। कार्तिकेय वर्ष 2026 से 2030 तक संघ की कमान संभालेंगे।

चुनाव में प्रदेश के 33 जिला वॉलीबॉल संघों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चुनाव अधिकारी एडवोकेट दिलीप मालवीय ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के प्रावधानों के तहत नई प्रबंध कार्यकारिणी के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। कार्तिकेय की नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब उनकी चुनावी राजनीति में संभावित भूमिका को लेकर भी चर्चा होती रही है।

वॉलीबॉल के विकास के लिए बनेगी नई खेल नीति अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपने पहले संबोधन में कार्तिकेय सिंह चौहान ने प्रदेश में वॉलीबॉल को बढ़ावा देने के लिए नई पहल का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर अवसर देने, जिला संघों को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने और खेल के समग्र विकास के उद्देश्य से जल्द ही 'मध्यप्रदेश वॉलीबॉल खेल नीति 2026' का ड्राफ्ट जारी किया जाएगा।

उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक जिले में वॉलीबॉल को मजबूत बनाने के लिए रोडमैप तैयार करने की बात भी कही। नई नीति के जरिए खेल से जुड़ी गतिविधियों को व्यवस्थित करने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने पर जोर रहेगा। हालांकि, नीति के तहत आर्थिक सहायता का स्वरूप, बजट और इसे लागू करने की समयसीमा जैसी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। ग्वालियर के भूपेन्द्र कांत भी कार्यकारिणी में शामिल मध्य प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के चुनाव में ग्वालियर के भूपेन्द्र कांत को निर्विरोध कार्यकारी सदस्य चुना गया है। उनके कार्यकारिणी में शामिल होने पर ग्वालियर जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन ने खुशी जताई है।