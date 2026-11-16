तोड़ा जाएगा भोपाल का जनता क्वार्टर, 490 परिवारों के सामने संकट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर के 490 परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया है। जर्जर होने का तर्क देकर हाउसिंग बोर्ड इसे तोड़ने की तैयारी कर चुका है।

बता दें कि हाउसिंग बोर्ड पुनर्विकास योजना के तहत इन क्वार्टरों को तोड़कर बहुमंजिला इमारत बनाने की योजना तैयार कर चुका है। 13 नवंबर तक मकान खाली करने की अंतिम तिथि थी और 14 नवंबर को बुलडोजर चलना था।

490 परिवारों के सामने संकट

ऐन वक्त पर कार्रवाई टलने से रहवासियों को कुछ दिनों की राहत जरूर मिली है, लेकिन दस्तावेज नहीं होने के कारण 490 परिवारों के सामने बिना किसी सरकारी सहायता के सड़क पर आने का संकट खड़ा हो गया है।

'क्वार्टर को तोड़ा जाना जरूरी' हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर गौतम सिंह का कहना है कि नगर निगम जनता क्वार्टर को 10 साल पहले ही जर्जर घोषित कर चुका है, इसलिए इन्हें तोड़ा जाना आवश्यक है। सहमति देने वाले 110 वैध आवंटियों को किराया और रीडवलपमेंट के बाद 20 प्रतिशत अतिरिक्त बड़ा आवास दिया जाएगा। नई योजना में करीब 1200 से अधिक ईडब्ल्यूएस आवास बनाए जाएंगे।