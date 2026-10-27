साइबर ठग दे रहे चकमा, मुख्य आरोपित जामताड़ा का, खाताधारक बिहार का और खाते केरल व तेलंगाना में

राज्य ब्यूरो, भोपाल। साइबर ठगी के आरोपितों तक पहुंचना पुलिस के लिए लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ठगी करने वाला दूसरे राज्य में बैठा होता है, रकम तीसरे राज्य के म्यूल खाते में पहुंचती है और खाताधारक किसी चौथे राज्य में मिलता है। मध्य प्रदेश पुलिस के सामने आए इस ताजा मामले ने साइबर अपराधियों के नेटवर्क की जटिलता उजागर की है।

पुलिस को देवास जिले के बुजुर्ग से पेंशन कार्ड अपडेट कराने पर अधिक लाभ दिलाने का झांसा देकर की गई छह लाख रुपये की इस ठगी के मामले में झारखंड के जामताड़ा से लेकर बिहार के कटिहार और केरल-तेलंगाना तक की कड़ियां जोड़नी पड़ीं।

केरल और तेलंगाना के खातों में पहुंची रकम जांच में सामने आया कि ठगी की राशि केरल और तेलंगाना के बैंक खातों में स्थानांतरित हुई। खाताधारक बिहार के कटिहार में मिला। उसके पास से एटीएम के जरिए निकाली गई पांच लाख रुपये की राशि जब्त की गई। उसने बताया कि मुख्य आरोपित झारखंड के जामताड़ा जिले का रहने वाला है। उसने कमीशन के बदले अपना बैंक खाता ठगी की रकम के लेनदेन के लिए उपलब्ध कराया था, यानी रकम को ठिकाने लगाने के लिए खाते उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति भी नेटवर्क का अहम हिस्सा था।