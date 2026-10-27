भोपाल के VIP इलाके में चंदन चोरी: IAS अधिकारी के बंगले से पेड़ काटकर ले गए चोर; बाजू में DGP का बंगला

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के अति-सुरक्षित वीआईपी क्षेत्र चार इमली में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाना के बंगले के ठीक पास स्थित वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विवेक पोरवाल(प्रमुख सचिव खनन) के बंगले से चोरों ने चंदन का पेड़ काटकर चुरा लिया। घटना मंगलवार तड़के दो से सवा तीन बजे के बीच की बताई जा रही है, अज्ञात चोर बंगले के परिसर में घुसे, चंदन के पेड़ को काटा और उसके मुख्य तने को लेकर फरार हो गए, जबकि टहनियों और बाकी हिस्सों को वहीं छोड़ दिया।

शिकायत मिलने के बाद हबीबगंज थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हबीबगंज थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में इलाके में तीन संदिग्ध नजर आ रहे हैं। इनमें से दो आरोपित बंगले के भीतर घुसे थे, जबकि तीसरा बाहर निगरानी कर रहा था। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच के लिए टीमों को लगाया गया है। चंदन चोरी के पुराने बदमाशों से पूछताछ की जा रही है।

चार इमली और 74 बंगले में पहले भी हो चुकी सुरक्षा में चूक चार इमली और 74 बंगले जैसे इलाकों में राज्य के वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस अधिकारी, मंत्री और राजनेता रहते हैं। इसके बावजूद यहां लगातार चोरी की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं ने राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इन वीआईपी इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।