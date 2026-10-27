भोपाल में तकनीकी खराबी से इंडिगो की दिल्ली उड़ान निरस्त, 180 यात्री परेशान; केंद्रीय मंत्री शिवराज को भी बदलनी पड़ी फ्लाइट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के राजा भोज एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की दोपहर की उड़ान मंगलवार को तकनीकी खराबी के कारण निरस्त कर दी गई। अचानक लिए गए इस फैसले से करीब 180 यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इनमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल थे। उन्हें भी दिल्ली जाने के लिए दूसरी उड़ान का सहारा लेना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, भोपाल से दिल्ली के लिए निर्धारित इंडिगो की उड़ान में तकनीकी समस्या सामने आई थी। विमान की स्थिति को देखते हुए उसका संचालन नहीं किया गया और उड़ान निरस्त करने का निर्णय लिया गया। इससे एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों की यात्रा योजना प्रभावित हुई और उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी।

यात्रियों को रिफंड और वैकल्पिक उड़ानों का विकल्प उड़ान रद होने के बाद यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए। कुछ यात्रियों को टिकट का रिफंड दिया गया, जबकि अन्य यात्रियों को दूसरी उड़ानों से दिल्ली भेजने की व्यवस्था की गई। अचानक हुए बदलाव के चलते यात्रियों को अपनी यात्रा के कार्यक्रम में फेरबदल करना पड़ा।