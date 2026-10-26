रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर: अब काउंटर से टिकट लेने पर भी 10 लाख तक का बीमा कवर, 45 पैसे में मिलेगी सुरक्षा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रेलवे अपनी वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) का दायरा बढ़ाने जा रहा है। अब तक यह सुविधा केवल IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को मिलती थी, लेकिन 27 अक्टूबर 2026 से आरक्षण काउंटरों से टिकट लेने वाले यात्री भी इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए यात्रियों को टिकट बुक कराते समय बीमा का विकल्प चुनना होगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के मुताबिक यह योजना पूरी तरह वैकल्पिक है। बीमा का लाभ लेने के लिए यात्री को अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा और टिकट के साथ प्रीमियम का भुगतान भी डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य होगा। यह सुविधा भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध रहेगी।

सिर्फ 45 पैसे में मिलेगा बीमा कवर रेलवे की इस योजना में सभी करों सहित प्रति यात्री महज 45 पैसे का प्रीमियम निर्धारित किया गया है। बीमा सुविधा कन्फर्म, आरएसी (RAC) और आंशिक रूप से कन्फर्म टिकटों पर लागू होगी। यदि एक पीएनआर पर बीमा का विकल्प चुना जाता है, तो उसमें शामिल सभी पात्र यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा।

पांच वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे, जिनके लिए अलग बर्थ नहीं ली गई है, बीमा के दायरे में शामिल नहीं होंगे। वहीं, पांच से 11 वर्ष तक के बच्चे निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार योजना का लाभ ले सकेंगे।