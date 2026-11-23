डिजिटल डेस्क, भोपाल। देश के विभिन्न राज्यों में नदी-नालों के किनारे बिखरा पड़ा कचरा जलस्रोतों को प्रदूषित कर रहा है। इस समस्या को लेकर भोपाल नगर निगम बनाम डा. सुभाष सी. पांडे मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित निगरानी समिति की अनुपालन रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में 518 नदियों और उनसे जुड़ी जलधाराओं के किनारे कचरा फेंकने के 31,250 हाटस्पाट चिह्नित किए गए हैं। इस कचरे को नदियों और जल निकायों में पहुंचने से रोकने के लिए 4542 सिस्टम लगाए गए हैं। इसके बावजूद रिपोर्टिंग अवधि में 21,324.69 टन ठोस कचरा हटाया गया। दिल्ली में नालों से 1,95,571 टन सिल्ट निकाली गई।