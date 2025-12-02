Language
    हरदा में दस साल के बेटे की आंखों के सामने पिता की निर्मम हत्या, मां के गले पर भी किया प्रहार

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:57 PM (IST)

    बेटे के सामने पिता की नृशंस हत्या (प्रतीकात्मक फोटो)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। हरदा जिले के छीपाबड़ थाना क्षेत्र में स्थित लोनी गांव में जमीन विवाद के एक मामले ने खतरनाक हिंसा का रूप ले लिया। किसान शिवनारायण चौहान (45) पर गांव के ही कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी और दरांती से इतनी बर्बरता से हमला किया कि दस साल के बेटे की आंखों के सामने उनकी गर्दन कट गई। साथ ही, उनकी पत्नी राधाबाई भी गले पर गंभीर चोटें आईं, जबकि बचते-बचाते दस वर्षीय बच्चे की उंगली भी कट गई।

    पुलिस के अनुसार, घटना रविवार शाम लगभग पांच बजे हुई, जब शिवनारायण अपनी पत्नी के साथ खेत से पूजा कर लौट रहे थे। आरोपी पड़ोसी करण सिंह, उसका बेटा राहुल और बहू मनीषा घात लगाए बैठे थे, जिन्होंने धारदार हथियारों से अंधाधुंध हमला बोल दिया। गंभीर चोटों के बाद परिवार को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शिवनारायण को मृत घोषित कर दिया।

    मृत्यु की खबर से नाराज परिजन और ग्रामीण अस्पताल में हंगामा कर पुलिस की लापरवाही को कोसने लगे। उनका कहना था कि 2020 से चली आ रहे जमीन विवाद को पुलिस ने अनदेखा किया, जिसकी वजह से यह दर्दनाक घटना हुई। परिजनों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की।

    पुलिस ने करण सिंह, राहुल और मनीषा को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों में पुराना जमीन विवाद था, जो हिंसात्मक घटना की वजह बना।

    मृतक के परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि करण सिंह लंबे समय से गांजा बेचता है। इसकी शिकायत पुलिस को पहले भी दर्ज कराई गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन पुलिसिया लापरवाहियों को उन्होंने इस घटना की बड़ी वजह बताया।