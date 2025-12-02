हरदा में दस साल के बेटे की आंखों के सामने पिता की निर्मम हत्या, मां के गले पर भी किया प्रहार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। हरदा जिले के छीपाबड़ थाना क्षेत्र में स्थित लोनी गांव में जमीन विवाद के एक मामले ने खतरनाक हिंसा का रूप ले लिया। किसान शिवनारायण चौहान (45) पर गांव के ही कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी और दरांती से इतनी बर्बरता से हमला किया कि दस साल के बेटे की आंखों के सामने उनकी गर्दन कट गई। साथ ही, उनकी पत्नी राधाबाई भी गले पर गंभीर चोटें आईं, जबकि बचते-बचाते दस वर्षीय बच्चे की उंगली भी कट गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, घटना रविवार शाम लगभग पांच बजे हुई, जब शिवनारायण अपनी पत्नी के साथ खेत से पूजा कर लौट रहे थे। आरोपी पड़ोसी करण सिंह, उसका बेटा राहुल और बहू मनीषा घात लगाए बैठे थे, जिन्होंने धारदार हथियारों से अंधाधुंध हमला बोल दिया। गंभीर चोटों के बाद परिवार को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शिवनारायण को मृत घोषित कर दिया।

मृत्यु की खबर से नाराज परिजन और ग्रामीण अस्पताल में हंगामा कर पुलिस की लापरवाही को कोसने लगे। उनका कहना था कि 2020 से चली आ रहे जमीन विवाद को पुलिस ने अनदेखा किया, जिसकी वजह से यह दर्दनाक घटना हुई। परिजनों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की।